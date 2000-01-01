27.01 18:18 MIGnews.com

"Израильтяне не смогут посетить Саудовскую Аравию"

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что израильтяне не смогут посетить королевство после постановления в Израиле о том, что граждане Саудовской Аравии могут посещать его территорию при определенных обстоятельствах.Об этом сообщает CNN в понедельник, 27 января."Наша политика фиксирована. У нас нет отношений с государством Израиль, и владельцы израильских паспортов не могут посетить королевство в настоящее время", - заявил принц Фейсал бин Фархан.