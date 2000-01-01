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`Израильтяне не смогут посетить Саудовскую Аравию` | Фото:27.01 18:18   MIGnews.com

"Израильтяне не смогут посетить Саудовскую Аравию"

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что израильтяне не смогут посетить королевство после постановления в Израиле о том, что граждане Саудовской Аравии могут посещать его территорию при определенных обстоятельствах.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 27 января.

"Наша политика фиксирована. У нас нет отношений с государством Израиль, и владельцы израильских паспортов не могут посетить королевство в настоящее время", - заявил принц Фейсал бин Фархан.


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