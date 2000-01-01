27.01 17:32 MIGnews.com

Комиссия утвердила просьбу Наамы Иссахар о помиловании

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Российские СМИ сообщают, что уполномоченный по правам человека утвердил просьбу Наамы Иссахар о помиловании во время заседания комиссии по этому делу.Ранее сообщалось, что комиссия по помилованию соберется 27 января в 18:00 по московскому времени, чтобы рассмотреть прошение о помиловании и освобождении из колонии гражданки США и Израиля Наамы Иссахар - кворум есть, сообщила Уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова.Гражданка США и Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, подала в воскресенье прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.Заявительница находится на территории Московской области, она подала прошение в комиссию по месту пребывания: "...мы направим его в Управление делами президента РФ", - заключила Семенова.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар в адрес президента РФ. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе уполномоченного.