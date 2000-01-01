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Ривлин - президенту Польши: многие поляки помогали нацистам | Фото:27.01 17:16   MIGnews.com

Ривлин - президенту Польши: многие поляки помогали нацистам

Президент Реувен Ривлин на встрече в понедельник, 27 января, со своим польским коллегой Анджеем Дудой прокомментировал споры вокруг причастности поляков к Холокосту. Израильский лидер отметил, что, хотя польский народ боролись против нацистской Германии, "многие поляки стояли рядом и даже помогали в убийстве евреев".

Во время встречи в Кракове в честь Международного дня памяти жертв Холокоста и 75-й годовщины освобождения Освенцима президент Израиля добавил, что, хотя нацистская Германия организовала Холокост, другие европейцы, которые помогали в геноциде, также должны взять на себя свою долю ответственности.

"Мы помним, что нацистская Германия инициировала, спланировала и осуществила геноцид еврейского народа в Польше и других местах и ​​что она несет полную ответственность за свои действия. И мы также с сожалением вспоминаем, что значительная помощь пришла со всей Европы, и это также требует принятия ответственности", - сказал Ривлин.

Президент, несмотря на это, заявил про "неразрывную связь" между двумя странами, сказав, что история должна оставаться историкам и не влиять на политику.

"Это связь, которая должна освятить чистоту истории, оставить работу исторического исследования историкам и экспертам из Израиля, Польши и других стран, которые исследуют Холокост, и позволить политическим лидерам взять на себя ответственность за формирование настоящего и будущего", - сказал Ривлин.

"Наш долг - вести решительную, четкую и бескомпромиссную борьбу против антисемитизма и расизма", - добавил он. "Мы обращаемся к польскому народу сегодня и просим работать вместе для будущего следующего поколения, уважая историю и вдохновленные миром, справедливостью, терпимостью и партнерством."


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