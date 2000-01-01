Арье Дери заявил о подготовке к аннексии

Министр внутренних дел Арье Дери заявил в понедельник, 27 января, что чиновники начинают административную работу, необходимую для осуществления ожидаемой израильской аннексии части Западного берега.
"Как министр внутренних дел, я говорю вам, что на муниципальной стороне мы уже начинаем готовить административную работу. Есть много проблем, которые необходимо решить", - сказал Дери, посещая долину реки Иордан с членами своей ультраортодоксальной партии "ШАС".
Сотрудники Министерства обороны, органа, официально контролирующего гражданские вопросы на Западном берегу, не подтвердили подготовку к аннексии, но сказали только о том, что вопрос носит "политический характер".
Дери же заявил о своей полной поддержке аннексии: "Мы пришли сюда, чтобы сказать народам мира, всему миру, мы находимся на земле наших предков, это наши земли, и мы решаем то, что это наше. С Божьей помощью мы посылаем [нашу поддержку] премьер-министру с его исторической миссией вместе с президентом Соединенных Штатов, который является настоящим другом, и надеемся, что завтра мы сможем объявить перед всем миром, что это Наша земля."