27.01 16:35 MIGnews.com

Арье Дери заявил о подготовке к аннексии

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Министр внутренних дел Арье Дери заявил в понедельник, 27 января, что чиновники начинают административную работу, необходимую для осуществления ожидаемой израильской аннексии части Западного берега."Как министр внутренних дел, я говорю вам, что на муниципальной стороне мы уже начинаем готовить административную работу. Есть много проблем, которые необходимо решить", - сказал Дери, посещая долину реки Иордан с членами своей ультраортодоксальной партии "ШАС".Сотрудники Министерства обороны, органа, официально контролирующего гражданские вопросы на Западном берегу, не подтвердили подготовку к аннексии, но сказали только о том, что вопрос носит "политический характер".Дери же заявил о своей полной поддержке аннексии: "Мы пришли сюда, чтобы сказать народам мира, всему миру, мы находимся на земле наших предков, это наши земли, и мы решаем то, что это наше. С Божьей помощью мы посылаем [нашу поддержку] премьер-министру с его исторической миссией вместе с президентом Соединенных Штатов, который является настоящим другом, и надеемся, что завтра мы сможем объявить перед всем миром, что это Наша земля."