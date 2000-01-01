Авакову пригрозили увольнением из-за дела Шеремета
Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности украинского парламента Денис Монастырский заявил, что в случае, если развалится дело об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, это может послужить поводом для увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова.
По словам Монастырского, исходя из того, что испытательный срок Авакова не закончен, его деятельности уделяется особое внимание.
"И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - заявил он в ходе интервью изданию РБК-Украина.