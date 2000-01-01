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Дела Давида Битана: 21 подозреваемый, 990 000 шекелей взяток 27.01 11:44   MIGnews.com

Дела Давида Битана: 21 подозреваемый, 990 000 шекелей взяток

В израильских СМИ публикуются подробности обвинений в отношении влиятельного депутата Кнессета от партии Ликуд Давида Битана.

Битана обвиняют в в получении 513 тысяч шекелей от строительного подрядчика, 285 тысяч - от риэлтера и в требовании получить 10 тысяч шекелей за организацию встречи с главой водной компании в Ришон Ле Ционе.

Всего Битана обвиняют в получении 990 тысяч шекелей в 2011-2017 годах.

Всего офис юридического советника правительства Авихая Мандельблитта намерен предъявить обвинения во взяточничестве, регистрации фальшивых бизнесов и отмывании денег кроме самого Битана, еще двадцати подозреваемым.

Битан проходит по девяти коррупционным делам.

Наиболее серьезным обвинением в отношении Битана является обвинение во взяточничестве при осуществлении проекта строительства части шоссе 431. Битан якобы помог известной строительной компании Danya Cebus" получить тендер на строительство заправочной станции на шоссе 431 близ Ришон ле Циона. За это ему было передано 513 тысяч шекелей.


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