Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей в южной части сектора Газа, среди которых склад по производству оружия и военный комплекс террористической организации ХАМАС. Атака была совершена дважды за сутки из-за запусков ракеты и воздушных шаров со взрывчаткой.
Сделка века: Тоннель между Газой и Западным берегом Американцы готовы дать "подготовительный период" продолжительностью четыре года, с тем, чтобы оставить открытую дверь, если палестинцы отвергнут мирный план. Программа предусматривает строительство тоннеля между Газой и Западным берегом, который станет “безопасным коридором”.