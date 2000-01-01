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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:27.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей в южной части сектора Газа, среди которых склад по производству оружия и военный комплекс террористической организации ХАМАС. Атака была совершена дважды за сутки из-за запусков ракеты и воздушных шаров со взрывчаткой.

Сделка века: Тоннель между Газой и Западным берегом Американцы готовы дать "подготовительный период" продолжительностью четыре года, с тем, чтобы оставить открытую дверь, если палестинцы отвергнут мирный план. Программа предусматривает строительство тоннеля между Газой и Западным берегом, который станет “безопасным коридором”.

Иссахар официально попросила о помиловании Наама Иссахар после разговора с адвокатами официально попросила президента России Владимира Путина о помиловании.

Вирус-убийца в Китае: количество жертв резко возросло Количество погибших от нового короновируса в Китае возросло до 56 человек, а заражено свыше двух тысяч человек.

Беннетт о сделке века: не позволим сдать даже клочок земли Партия "Ямина" поддержит мирный план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, если Израиль сможет аннексировать Иудею и Самарию уже на следующей неделе.


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