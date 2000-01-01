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Нетаниягу допросят в третий раз 27.01 09:23   MIGnews.com

Нетаниягу допросят в третий раз

Израильские СМИ сообщают, что сегодня, 27 января, следователи приедут в резиденцию главы правительства в третий раз для того, чтобы допросить его в рамках “дела 1000” и “дела 2000”.

Министр Зеев Элькин прокомментировал продолжающееся расследование предполагаемой коррупции Нетаниягу и шумиху вокруг него: “Это не первый раз, когда его пытаются свергнуть с помощью расследований. Если бы кто-то из правых говорил так, как говорят левые политики или определенные СМИ, то его давно бы уже повесили в центре города. Но левым все позволено”.
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