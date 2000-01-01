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flickr 27.01 09:37   MIGnews.com

Король Иордании проведет переговоры с администрацией Трампа

Король Иордании Абдалла начнет свой визит в США в понедельник, 30 января, как сообщило посольство, отметив, что он станет первым арабским лидером, который проведет переговоры с новой администрацией президента Дональда Трампа.

"Король Абдалла II отправится в понедельник с рабочим визитом в США, в ходе которого он встретится с новой администрацией и Конгрессом", - сообщает иорданское посольство в Вашингтоне в Twitter. Не отмечается, была ли запланирована встреча между Абдаллой и Трампом.

Король Абдалла только что завершил визит в Россию, где президент Владимир Путин поблагодарил Иорданию за поддержку сирийского мирного процесса. Иордания является частью возглавляемой США военной кампании против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Сирии.

Менее чем через неделю своего президентства, Трамп сказал ABC News, что он создаст "абсолютно безопасные зоны в Сирии" для беженцев, бегущих от насилия, и что Европа совершила ошибку, приняв миллионы беженцев из Сирии.

Создание безопасных зон расширит военное вмешательство США в Сирию и отметит существенный отход от более осторожного подхода бывшего президента США Барака Обамы.

Визит Абдаллы пройдет на фоне того, как Трамп готовится подписать указ, который будет включать временный запрет на принятие всех беженцев, а также в котором будет идти речь о приостановке виз для граждан Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и Ирана.
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