Горбачев: мир идет к войне

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью агентству Associated Press о том, как он относится к российскому президенту Владимиру Путину, а также объяснил, почему он выступает за сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами.
Горбачев считает, что лидеры России и США должны наладить диалог, иначе начнется наращивание военной мощи. "Миру надо, чтобы Россия и Соединенные Штаты сотрудничали. Вместе они могли бы вести мир по новому пути", — заявил он в интервью Associated Press.
По словам политика, он был уверен, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон, поэтому победа Дональда Трампа стала для него неожиданностью. Горбачев заявил, что Трампу не хватает опыта в политике, но при этом отметил, что в дальнейшей деятельности на посту президента это может сыграть ему на руку.
Что касается российского лидера Владимира Путина, то Горбачев признался, что согласен не со всеми его решениями. Тем не менее, экс-президент СССР считает Путина достойным политиком и "сильной личностью".
Горбачев также ответил на вопрос о распаде СССР. По его мнению, этот процесс возглавила именно Россия, при этом главным виновником случившего стал тогдашний президент Борис Ельцин. По его словам, западные страны "потирали руки с радостью", так как СССР на протяжении десятилетий был причиной их беспокойства.