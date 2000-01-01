27.01 09:18 MIGnews.com

Горбачев: мир идет к войне

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью агентству Associated Press о том, как он относится к российскому президенту Владимиру Путину, а также объяснил, почему он выступает за сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами.Горбачев считает, что лидеры России и США должны наладить диалог, иначе начнется наращивание военной мощи. "Миру надо, чтобы Россия и Соединенные Штаты сотрудничали. Вместе они могли бы вести мир по новому пути", — заявил он в интервью Associated Press.По словам политика, он был уверен, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон, поэтому победа Дональда Трампа стала для него неожиданностью. Горбачев заявил, что Трампу не хватает опыта в политике, но при этом отметил, что в дальнейшей деятельности на посту президента это может сыграть ему на руку.Что касается российского лидера Владимира Путина, то Горбачев признался, что согласен не со всеми его решениями. Тем не менее, экс-президент СССР считает Путина достойным политиком и "сильной личностью".Горбачев также ответил на вопрос о распаде СССР. По его мнению, этот процесс возглавила именно Россия, при этом главным виновником случившего стал тогдашний президент Борис Ельцин. По его словам, западные страны "потирали руки с радостью", так как СССР на протяжении десятилетий был причиной их беспокойства.