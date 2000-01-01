Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 27.01 08:55   MIGnews.com

Папа Римский предостерег о популистских лидерах, как Гитлер

В свете того, что президент США Дональд Трамп был приведен к присяге, Папа Римский Франциск предостерег о популистских лидерах, таких, как Гитлер.

Понтифик дал интервью испанской газете El Pais, предупреждая, что такие лидеры как Трамп злоупотребляют гражданским судом во время кризиса.

"Когда я начал слышать о популизма в Европе, я не знал, что делать с ним, я заблудился, пока я не понял, что оно имеет разные значения. Кризисы вызывают страх, тревогу", - сказал Папа.

"На мой взгляд, самый очевидный пример европейского популизма - это Германия в 1933 годах. После немецкого политического и военного деятеля Пауля фон Гинденбурга, после кризиса 1930 года, когда Германия была сломлена, она должна была подняться, чтобы найти свою идентичность, лидера, кого-то, способного восстановлению характера государства, и был молодой человек по имени Адольф Гитлер, который сказал: "Я могу, я могу".

"И все немцы голосовали за Гитлера. Гитлер не воровал власть, его люди голосовали за него, а затем он уничтожил свой народ", - подчеркнул Папа Римский.

Папа Римский Франциск добавил, что было естественно для людей желать восстановить свою идентичность, но так же важно, как и всегда, поддерживать открытый диалог со своими соседями.

Ранее в прошлом году, Папа поставил под сомнение христианство Трампа из-за его позиции кастельно границ и иммиграции.

Несмотря на сильно сформулированное предупреждение, Папа настаивал на том, что мир должен "подождать и посмотреть", прежде чем судить Трампа и посмотреть, как он сыграет свою роль.

Папа Римский Франциск сказал: "Я не люблю опережать себя и судить людей преждевременно".

"Мы увидим, как Трамп действует, что он делает, и тогда у меня будет свое мнение. Но бояться или радоваться заранее из-за чего-то, что может произойти, на мой взгляд, совершенно неразумно".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:49
Поворот, на котором автобус Эггед сорвался с горы  
09:37
Король Иордании проведет переговоры с администрацией Трампа
09:23
Нетаниягу допросят в третий раз
09:18
Горбачев: мир идет к войне
08:24
Пентагон заверил Либермана в "приверженности Израилю"
08:12
Нетаниягу: "Злые силы создали массовую индустрию убийства"
07:50
Президент Мексики отменил свой визит в США из-за Трампа
07:37
ПАШУТин
07:22
Израиль: автобус упал в пропасть, двое погибших
07:15
Убийство водителя школьного автобусы в Хайфе - теракт
06:28
РФ и Турция нанесли авиаудары по боевикам ISIS в Аль-Баб
05:19
Названа самая популярная у туристов европейская страна
04:19
Собака спасла тонущего пса из бурлящей реки  
03:28
Скарлетт Йоханссон вышла с мужем в свет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus