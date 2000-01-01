27.01 08:55 MIGnews.com

Папа Римский предостерег о популистских лидерах, как Гитлер

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В свете того, что президент США Дональд Трамп был приведен к присяге, Папа Римский Франциск предостерег о популистских лидерах, таких, как Гитлер.Понтифик дал интервью испанской газете El Pais, предупреждая, что такие лидеры как Трамп злоупотребляют гражданским судом во время кризиса."Когда я начал слышать о популизма в Европе, я не знал, что делать с ним, я заблудился, пока я не понял, что оно имеет разные значения. Кризисы вызывают страх, тревогу", - сказал Папа."На мой взгляд, самый очевидный пример европейского популизма - это Германия в 1933 годах. После немецкого политического и военного деятеля Пауля фон Гинденбурга, после кризиса 1930 года, когда Германия была сломлена, она должна была подняться, чтобы найти свою идентичность, лидера, кого-то, способного восстановлению характера государства, и был молодой человек по имени Адольф Гитлер, который сказал: "Я могу, я могу"."И все немцы голосовали за Гитлера. Гитлер не воровал власть, его люди голосовали за него, а затем он уничтожил свой народ", - подчеркнул Папа Римский.Папа Римский Франциск добавил, что было естественно для людей желать восстановить свою идентичность, но так же важно, как и всегда, поддерживать открытый диалог со своими соседями.Ранее в прошлом году, Папа поставил под сомнение христианство Трампа из-за его позиции кастельно границ и иммиграции.Несмотря на сильно сформулированное предупреждение, Папа настаивал на том, что мир должен "подождать и посмотреть", прежде чем судить Трампа и посмотреть, как он сыграет свою роль.Папа Римский Франциск сказал: "Я не люблю опережать себя и судить людей преждевременно"."Мы увидим, как Трамп действует, что он делает, и тогда у меня будет свое мнение. Но бояться или радоваться заранее из-за чего-то, что может произойти, на мой взгляд, совершенно неразумно".