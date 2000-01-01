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NBC: Трамп и Путин планируют созвониться в выходные 27.01 10:21   MIGnews.com

NBC: Трамп и Путин планируют созвониться в выходные

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные. Об этом сообщила в Twitter корреспондент NBC Хелли Джексон, ссылаясь на источники в американской администрации.

twitter.com


Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Путин поговорят по телефону на этих выходных. "Первый звонок с инаугурации", — отметила Хелли Джексон.

Президенты РФ и США общались по телефону после избрания Трампа, но до его инаугурации, напоминает РИА Новости. 26 января Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства, сказал журналистам, что дата разговора по телефону пока не согласована, так как контакты по линии администрации еще предстоит налаживать.
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