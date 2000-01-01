27.01 08:24 MIGnews.com

Пентагон заверил Либермана в "приверженности Израилю"

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В одном из своих первых действий в Пентагоне, новый министр обороны США Джеймс Маттис назвал своим израильским коллегой Авигдора Либермана, чтобы "подчеркнуть свою неизменную приверженность безопасности Израиля", как сообщает Пентагон."Секретарь позвонил своему коллеге во время своей первой недели на посту, чтобы подчеркнуть свое намерение продвигать отношения в сфере обороны между США и Израилем", - сообщает Пентагон со ссылкой на телефонный разговор, состоявшийся в четверг.Он также говорил с министрами обороны Франции и Германии, уверяя их в приверженности США политике НАТО.В заявлении говорится, что Маттис и Либерман обсудили "региональные проблемы безопасности на Ближнем Востоке и необходимость создания общих подходов к проблемам, с которыми сталкивается регион"."Обе стороны подтвердили свою приверженность отношениям в сфере обороны между США и Израилем, и с нетерпением ждут встречи лично в будущем", - говорится в заявлении.США являются главным союзником и поставщиком военной помощи и оружия Израиля. В сентябре стороны подписали 10-летний меморандум о взаимопонимании, стоимостью в $ 38 млрд долларов, с изложением условий и суммы оборонной помощи США Израилю в течение следующего десятилетия.В то время как новый президент США Дональд Трамп часто обещал поддержать Израиль, Маттис в прошлом выступал критиком Израиля. Маттис был критиком строительства израильских поселений на территории Иудеи и Самарии, утверждая, что дальнейшее расширение ставит под угрозу будущее Израиля как Еврейского демократического государства.В том же раз говоре Маттис также сказал, что США платят высокую цену в вопросе безопасности с за поддержку Израиля, так как остальная часть арабского мира выступает противником Еврейского Государства.Во время слушаний по утверждению, Маттс указал, что он считает, что США должны считать Тель-Авив столицей Израиля, а не Иерусалим, потому что это была текущая политика США.Он также высказался в поддержку создания двух государство, чтобы прекратить израильско-палестинский конфликта , "если это принесет мир на Ближний Восток", в то же время указывая, что он готов услышать альтернативы, несмотря на его скептицизм, что другое решение конфликта существует."Если есть другое решение, я был бы рад услышать его", - сказал он.Маттис возглавлял Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) при президенте Обаме с августа 2010 года по март 2013 года.