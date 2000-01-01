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Трамп: стены защищают, идите и спросите Израиль 27.01 07:46   MIGnews.com

Трамп: стены защищают, идите и спросите Израиль

Президент Дональд Трамп дал интервью каналу FoxNews.

Президент защищал серию изданных им указов, в том числе, о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп сказал: “Стена необходима. Это - не просто политика. Речь идет о сердце нации, потому что народ хочет защиты и стены защищают. Идите и спросите Израиль”.

Трамп также сказал, что указы о приостановке программы США по приему беженцев и прекращении выдачи виз гражданам определенных государств будут изданы в ближайшие дни.

Трамп сказал: “Сегодня ФБР расследует около тысячи дел, связанных с терроризмом… и все это люди, которых мы пустили. Нам это не нужно. Некоторые люди прибыли сюда со злыми намерениями. Я могу предположить, что большинство приехали без таких намерений, но мы не можем рисковать”.

Проект указа Трампа о беженцах предусматривает программу приостановку приема беженцев на 120 дней и запрещает гражданам Ирака, Ливии, Ирана, сомали, Судана, Сирии и Йемена получение виз в течение 30 дней.

Трамп также сообщил, что верит в эффективность пыток водой. В то же время, он сказал, что решение о том, применять их или нет останется за Пентагоном. Трамп сообщил: “Смотрите, я говорил с людьми, которые живут в этом мире, о котором мы говорим. Они сказал: Абсолютно, это работает. Теперь - генерал Маттис не намерен это применять. Я его поддерживаю. Но верю ли я в то, что это работает - да, я верю”.
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