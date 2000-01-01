27.01 08:12 MIGnews.com

Нетаниягу: "Злые силы создали массовую индустрию убийства"

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В четверг, 26 января, в Мемориальном комплексе Катастрофы и героизма еврейского народа Яд ва-Шем состоялась конференция аккредитованных в Израиле послов и дипломатов, посвящённая Международному Дню памяти жертв Холокоста.Выступая перед участниками конференции, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Это международный день, и здесь присутствуют представители многих стран со всего мира. В этот день, в день памяти жертв Холокоста мы исполняем свой долг никогда не забывать, потому что у каждой из жертв была своя история, семья, детство и будущее, которое прервали.В течение нескольких лет были стёрты с лица земли, превращены в пепел шесть миллионов наших собратьев. Злые силы создали массовую индустрию убийства.Когда мы вспоминаем жертв этих преступлений, мы не должны забывать, что корень нашей ужасающей трагедии в жгучей ненависти к еврейскому народу, пиком которой было убийство, но началась она с отсутствия толерантности.Холокост, слава богу, позади нас, но ненависть и нетерпимость, породившие его, всё ещё с нами.Правительства государств как западной, так и восточной Европы демонстрируют ответственность и занимаются этим вопросом, но ненависть бурлит, выпирает из всех щелей и снова проникает в мировую атмосферу.Но самая большая стоящая перед нами опасность - ненависть к еврейскому народу и к еврейскому государству исходит с Востока. Она исходит от Ирана, от режима аятолл, раздувающего пламя и открыто призывающего к уничтожению еврейского государства.Возможно, это изменится. Я надеюсь, что это изменится. Я верю, что это изменится, потому что на днях я беседовал с президентом Трампом. Он говорил об иранской агрессии, о стремлении Ирана уничтожить Израиль, о характере ядерного соглашения и той опасности, которую оно представляет. Мы обсуждали это.Я как премьер-министр Израиля не молчал и не буду молчать. Мы не намерены сидеть сложа руки.Мы не будем довольствоваться разговорами. Мы примем все необходимые меры для того, чтобы защитить себя. Мы примем все меры, чтобы помешать Ирану получить то, что ему нужно, чтобы реализовать свой дьявольский план.Силы цивилизации, силы нравственности должны объединиться, чтобы остановить этот процесс.Режим, задумавший Холокост, был выброшен на свалку истории. Ирану стоит усвоить этот урок. Этот урок стоит усвоить каждому врагу еврейского народа и еврейского государства.Мы не забудем жертв Холокоста никогда. Мы не допустим нового Холокоста никогда.Многие зарубежные лидеры приезжают сюда, в Яд ва-Шем. Мы проходим по залам, они рассматривают экспонаты и их глаза полны ужаса. Когда мы покидаем Яд ва-Шем, я говорю, что на меня как на премьер-министра Израиля возложена одна миссия: гарантировать, что нам больше не понадобится создавать таких мемориалов как Яд ва-Шем, и это должно стать общей миссией.Спасибо вам за ваше участие и вклад в достижение этой благородной цели".