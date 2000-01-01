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28.01 07:13   MIGnews.com

Трамп принял официальное приглашение посетить Британию

Королева Великобритании Елизавета II пригласила 45-го президента США Дональда Трампа совершить официальный визит на государственном уровне в Великобританию. Об этом рассказала в ходе встречи с американским лидером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В свою очередь, Трамп принял приглашение от монарха, и уже в текущем году нанесет визит в Соединенное Королевство, сообщает агентство Reuters.
Однако пока точной даты визита представителя американского государства нет.

Напомним, что в пятницу, 27 января, премьер-министр Британии Тереза Мэй встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
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