Трамп принял официальное приглашение посетить Британию
Королева Великобритании Елизавета II пригласила 45-го президента США Дональда Трампа совершить официальный визит на государственном уровне в Великобританию. Об этом рассказала в ходе встречи с американским лидером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В свою очередь, Трамп принял приглашение от монарха, и уже в текущем году нанесет визит в Соединенное Королевство, сообщает агентство Reuters.
Однако пока точной даты визита представителя американского государства нет.
Напомним, что в пятницу, 27 января, премьер-министр Британии Тереза Мэй встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.