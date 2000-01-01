28.01 07:16 MIGnews.com

Мэй: санкции против РФ должны быть сохранены

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что санкции против России должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений. Об этом она заявила по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом."Учитывая, что Великобритания озабочена вопросом санкций в отношении России из-за ее активности на Украине, мы всегда ясно говорили, что мы хотим, чтобы Минские договоренности были применены в полном объеме", – приводит слова премьера ТАСС."Мы считаем, что санкции должны быть сохранены до того, как Минские договоренности будут полностью выполнены. И мы будем продолжать выступать за это в рамках ЕС", – подчеркнула Мэй.Британский премьер заявила также, что тема России будет обсуждаться с президентом США позже в ходе переговоров.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника.Мэй стала первым иностранным лидером, которая провела встречу с Трампом, занявшим высший административный пост Соединенных Штатов 20 января.