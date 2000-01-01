Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 28.01 07:16   MIGnews.com

Мэй: санкции против РФ должны быть сохранены

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что санкции против России должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений. Об этом она заявила по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Учитывая, что Великобритания озабочена вопросом санкций в отношении России из-за ее активности на Украине, мы всегда ясно говорили, что мы хотим, чтобы Минские договоренности были применены в полном объеме", – приводит слова премьера ТАСС.

"Мы считаем, что санкции должны быть сохранены до того, как Минские договоренности будут полностью выполнены. И мы будем продолжать выступать за это в рамках ЕС", – подчеркнула Мэй.

Британский премьер заявила также, что тема России будет обсуждаться с президентом США позже в ходе переговоров.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника.

Мэй стала первым иностранным лидером, которая провела встречу с Трампом, занявшим высший административный пост Соединенных Штатов 20 января.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:13
Трамп принял официальное приглашение посетить Британию
06:26
В период беременности вес набирает не только будущая мама
05:35
Соленые блюда помогают справляться со стрессом
04:34
4 чашки кофе в день опасны для женщин
03:33
Ледяную карусель на Байкале сняли на видео  
02:30
Ученые обнаружили "виагру для мозга"
01:22
Психологи рассказали, что говорят цветы о том, от кого они
00:31
Психическое здоровье невозможно без правильного питания
23:29
Необычное природное явление – сосулька в виде пружины
22:27
Психологи: после 6 лет девочкам кажется, что мальчики умнее
21:55
В Японии создали телефон, который можно "постирать"  
21:28
Лидеры США и Мексики провели телефонный разговор
21:08
Трамп: говорить об отмене санкций против РФ пока рано
20:56
Трамп ограничит иммиграцию в США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus