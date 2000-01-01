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Лидеры США и Мексики провели телефонный разговор | Фото: Thinkstock27.01 21:28   MIGnews.com

Лидеры США и Мексики провели телефонный разговор

Президенты Соединенных Штатов и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето провели телефонную беседу. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Однако подробности беседы пока не разглашаются.

Позже информацию об этом подтвердили и в Белом доме и уточнили, что разговор двух лидеров длился около часа. Напомним, что беседа между представителями стран состоялась после того, как двухсторонняя встреча была отменена.

Мексиканский лидер отказался ехать в Вашингтон на встречу с Трампом на следующей неделе после того, как президент США написал в Twitter, что президент Мексики должен отменить встречу, если Мексика не готова платить за пограничную стену.
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