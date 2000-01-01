27.01 21:28 MIGnews.com

Лидеры США и Мексики провели телефонный разговор

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Президенты Соединенных Штатов и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето провели телефонную беседу. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Однако подробности беседы пока не разглашаются.Позже информацию об этом подтвердили и в Белом доме и уточнили, что разговор двух лидеров длился около часа. Напомним, что беседа между представителями стран состоялась после того, как двухсторонняя встреча была отменена.Мексиканский лидер отказался ехать в Вашингтон на встречу с Трампом на следующей неделе после того, как президент США написал в Twitter, что президент Мексики должен отменить встречу, если Мексика не готова платить за пограничную стену.