Трамп: говорить об отмене санкций против РФ пока рано
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока еще рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России.
"Пока рано говорить об этом", – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "В идеале, мы хотим иметь прекрасные отношения со всеми странами. Не факт, что так и будет. К сожалению, этого вряд ли удастся добиться со многими странами", – приводит слова американского лидера ТАСС.
"Но если мы будем иметь отличные отношения с Россией и с Китаем, со всеми странами – я это полностью поддерживаю", –отметил Трамп.
Также американский президент сказал, что он пока не знает, какие будут отношения с США и России – "хорошие, плохие или никакие". По его словам, это относится и к его будущим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее в пятницу советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что отмена американских санкций против России рассматривается.
Новый президент США неоднократно заявлял, что настроен на нормализацию отношений с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что пока ничего не знает о намерении Трампа снять санкции с России.