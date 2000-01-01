Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 27.01 21:08   MIGnews.com

Трамп: говорить об отмене санкций против РФ пока рано

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока еще рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России.

"Пока рано говорить об этом", – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "В идеале, мы хотим иметь прекрасные отношения со всеми странами. Не факт, что так и будет. К сожалению, этого вряд ли удастся добиться со многими странами", – приводит слова американского лидера ТАСС.

"Но если мы будем иметь отличные отношения с Россией и с Китаем, со всеми странами – я это полностью поддерживаю", –отметил Трамп.

Также американский президент сказал, что он пока не знает, какие будут отношения с США и России – "хорошие, плохие или никакие". По его словам, это относится и к его будущим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в пятницу советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что отмена американских санкций против России рассматривается.

Новый президент США неоднократно заявлял, что настроен на нормализацию отношений с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что пока ничего не знает о намерении Трампа снять санкции с России.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
В Японии создали телефон, который можно "постирать"  
21:28
Лидеры США и Мексики провели телефонный разговор
20:56
Трамп ограничит иммиграцию в США
20:37
Турция пригрозила ЕС отказом от соглашения о мигрантах
20:02
Журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения
19:36
Пентагон обвинил РФ в создании оружия против спутников
18:56
Ханийе вернулся в Газу спустя 5 месяцев
18:35
Население Германии достигло рекордов из-за притока беженцев
17:59
Старший советник Трампа приказал СМИ помалкивать
17:36
В США подростки планировали устроить массовый расстрел
17:31
Советник Трампа: отмена антироссийских санкций обсуждается
16:58
Индия: секс-скандал вокруг губернатора и "клуба юных леди"
15:56
Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍
15:51
Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus