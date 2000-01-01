27.01 20:56 MIGnews.com

Трамп ограничит иммиграцию в США

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет указ об ограничении иммиграции. Об этом сообщил телеканал CNN ссылаясь на источник в Белом доме. Отмечается, американский лидер введет ограничения приема беженцев из мусульманских стран.Он также распорядится об "экстремальных методах отбора" для тех, кто нуждается в убежище в США.Напомним, что во время избирательной кампании магнат придерживался жесткой позиции касательно мусульманских иммигрантов. Он также призывал запретить въезд в США гражданам мусульманских стран.