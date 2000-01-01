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27.01 20:37   MIGnews.com

Турция пригрозила ЕС отказом от соглашения о мигрантах

Турция угрожает Евросоюзу отказаться от сделки о размещении мигрантов из-за того, что Греция отказалась экстрадировать турецких солдат. О том, что правительство рассматривает возможность отказаться от соглашения с ЕС, согласно которому нелегалы прибывшие в Грецию, отправляют в Турцию, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чаушоглу.

Ранее верховный суд Греции отклонил запрос об экстрадиции восьми турецких военнослужащих. В июле прошлого года, солдаты попросили политического убежища сразу после попытки неудавшегося переворота в Турции.

Они утверждают, что не имеют ни малейшего отношения к государственному перевороту, и решили покинуть Турции из-за опасений за свою жизнь. Однако Анкара настаивает на их возвращении для того, чтобы военные могли предстать перед судом.

Также власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом. Напомним, что соглашение о мигрантах между Турцией и ЕС было подписано весной прошлого года. Данное соглашение помогло смягчить миграционный кризис в Европе.
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