27.01 19:36 MIGnews.com

Пентагон обвинил РФ в создании оружия против спутников

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Российская Федерация разрабатывает противоспутниковое оружие и лазеры, как заявил глава стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен. По его словам, Кремль изучает военные возможности, которые могут нанести вред американским спутникам.Хайтен поясняет, что применение подобного оружия на околоземных орбитах приведет к появлению большого количества обломков, которые будут тормозить работу спутников. Генерал также считает, что Штатам необходимо сдерживать плохое поведение в космосе, а также избегать конфликтов в космическом пространстве."В ближайшем будущем КНР и РФ смогут использовать свои возможности, которые смогут нанести вред любому космическому аппарату, принадлежащему Соединенным Штатам", - подчеркнул Джон Хайтен.