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Население Германии достигло рекордов из-за притока беженцев | Фото: Thinkstock27.01 18:35   MIGnews.com

Население Германии достигло рекордов из-за притока беженцев

Население Германии достигло рекордного уровня во многом благодаря притоку беженцев. Согласно официальной статистике на данный момент в стране проживает 82, 2 млн. человек. В 2016 году в страну приехало 750 тысяч человек, а это больше, чем тех, кто решил покинуть Германию.

За период с 1972 по 2017 год в Германии родилось примерно на 5 миллионов человек меньше, чем умерло. В свою очередь улучшение экономической ситуации в стране нуждается в огромном количестве рабочих. А это может быть достигнуто за счет притока мигрантов.

Ранее правительство Германии сообщило, что за прошлый год в страну прибыло всего 280 тысяч мигрантов. Это в свою очередь более чем на 600 тысяч меньше, чем годом ранее.

Германия стала конечным этапом их миграции после того как канцлер Ангела Меркель объявила политику открытых дверей в отношении беженцев, пишет Би Би Си.
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