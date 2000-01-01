Старший советник Трампа приказал СМИ помалкивать

Главный стратегический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал передовые государственные СМИ "оппозиционной партией". Кроме того, он призвал прессу помалкивать.
Об этом он заявил в телефонном интервью изданию New York Times. Бэннон отметил, что американские СМИ опозорили сами себя из-за того, что не смогли предсказать победу Трампа на выборах, так как в ходе предвыборной кампании поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Средствам массовой информации должно быть стыдно, они должны помалкивать и просто слушать. Наша пресса является оппозиционной партией. Они не понимают эту страну", - подчеркнул главный советник президента.
Кроме этого, Бэннон добавил, что они СМИ так и не поняли, почему именно Дональд Трамп стал президентом США.