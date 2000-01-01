27.01 17:59 MIGnews.com

Старший советник Трампа приказал СМИ помалкивать

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Главный стратегический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал передовые государственные СМИ "оппозиционной партией". Кроме того, он призвал прессу помалкивать.Об этом он заявил в телефонном интервью изданию New York Times. Бэннон отметил, что американские СМИ опозорили сами себя из-за того, что не смогли предсказать победу Трампа на выборах, так как в ходе предвыборной кампании поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон."Средствам массовой информации должно быть стыдно, они должны помалкивать и просто слушать. Наша пресса является оппозиционной партией. Они не понимают эту страну", - подчеркнул главный советник президента.Кроме этого, Бэннон добавил, что они СМИ так и не поняли, почему именно Дональд Трамп стал президентом США.