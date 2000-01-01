27.01 17:31 MIGnews.com

Советник Трампа: отмена антироссийских санкций обсуждается

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Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России. Об этом она заявила в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос журналиста."Все это находится в процессе рассмотрения", – сказала Конуэй.Ранее журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько сообщения СМИ соответствуют действительности."Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", – сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.