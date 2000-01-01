Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Индия: секс-скандал вокруг губернатора и `клуба юных леди` | Фото: Thinkstock27.01 16:58   MIGnews.com

Индия: секс-скандал вокруг губернатора и "клуба юных леди"

Губернатор индийского штата Мегхалая Ви Шанмуганатану ушел в отставку из-за сексуального скандала и обвинений в домогательствах к женщинам. Президент страны Пранаб Мукерджи официально принял заявление 67-летнего чиновника в пятницу, 27 января.

Чиновника разоблачили, после того как сотрудники его резиденции направили петицию президенту и премьер-министру Нарендре Моди, в которой потребовали отставки губернатора.

Документ, состоявший из пяти страниц, был подписан 80 сотрудниками. Работники рассказали, как Шанмуганатан обращался с персоналом и то, что он превратил официальную резиденцию в "клуб для юных леди".

"Молодые леди приходят и уходят по прямому приказу губернатора. Многие из них имеют прямой доступ к его спальне", - цитируют местные СМИ текст петиции.

Также сотрудники обвиняют чиновника в том, что он оставил в администрации в основном молодых девушек. В письме Шанмуганатана назвали "грубым, лживым, импульсивным и высокомерным".

По словам сотрудников, он неоднократно подвергал их стрессу, унижениям и даже пыткам.

Ранее в прессе уже появлялись сообщения о возможных домогательствах со стороны губернатора к женщинам, которые хотели устроиться на работу в администрацию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:36
В США подростки планировали устроить массовый расстрел
17:31
Советник Трампа: отмена антироссийских санкций обсуждается
16:29
Биби: Трамп нарушит молчание мира об угрозе Ирана
15:56
Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍
15:51
Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве
15:17
Гены соседей могут влиять на привычки и здоровье человека
14:49
Трамп назвал Мадонну отвратительной
14:33
С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет
14:30
Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций
14:16
Новый глава МИД Германии встретится с администрацией Трампа
13:50
Назначение Рика Перри - шанс для энергетики Израиля
13:33
Немецкий издатель извинился за антисемитскую иллюстрацию
13:19
В Турции втайне от Москвы судят за терроризм семерых россиян
13:03
Трамп: рано говорить о переносе посольства в Иерусалим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus