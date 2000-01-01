27.01 16:58 MIGnews.com

Индия: секс-скандал вокруг губернатора и "клуба юных леди"

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Губернатор индийского штата Мегхалая Ви Шанмуганатану ушел в отставку из-за сексуального скандала и обвинений в домогательствах к женщинам. Президент страны Пранаб Мукерджи официально принял заявление 67-летнего чиновника в пятницу, 27 января.Чиновника разоблачили, после того как сотрудники его резиденции направили петицию президенту и премьер-министру Нарендре Моди, в которой потребовали отставки губернатора.Документ, состоявший из пяти страниц, был подписан 80 сотрудниками. Работники рассказали, как Шанмуганатан обращался с персоналом и то, что он превратил официальную резиденцию в "клуб для юных леди"."Молодые леди приходят и уходят по прямому приказу губернатора. Многие из них имеют прямой доступ к его спальне", - цитируют местные СМИ текст петиции.Также сотрудники обвиняют чиновника в том, что он оставил в администрации в основном молодых девушек. В письме Шанмуганатана назвали "грубым, лживым, импульсивным и высокомерным".По словам сотрудников, он неоднократно подвергал их стрессу, унижениям и даже пыткам.Ранее в прессе уже появлялись сообщения о возможных домогательствах со стороны губернатора к женщинам, которые хотели устроиться на работу в администрацию.