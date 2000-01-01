27.01 16:29 MIGnews.com

Биби: Трамп нарушит молчание мира об угрозе Ирана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран представляет самую "большую опасность" для еврейского народа и Израиля. При этом Биби выразил надежду на то, что 45-й президент США Дональд Трамп наконец-то положит конец "оглушающему молчанию" международного сообщества по этому вопросу."Ненависть к еврейскому народу и государству Израиль, исходящей от Ирана, является самой большой опасностью, с которой мы сталкиваемся. Ее источник – режим аятолл, раздувающий языки этого пламени и прямо призывает к уничтожению израильского государства", - подчеркнул глава правительства.Как известно, руководство Ирана, в том числе и верховный лидер аятолла Али Хаменеи регулярно призывают к уничтожению Израиля и грозят стереть его с лица земли.Нетаниягу также добавил: "Теперь все может измениться. Я надеюсь на то, что все изменится. И я верю в то, что все изменится".Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от ядерной сделки с Ираном, которую заключил его предшественник Барак Обама. Согласно договору, Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на облегчение санкций.Однако пока позиция американского президента пока остается неясной, после его прихода к власти.