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YouTube 27.01 15:51   MIGnews.com

Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве

Спикеры парламентов Израиля, Греции и Кипра подписали меморандум о сотрудничестве и укреплении отношений между тремя странами. Соглашение было подписано в четверг, 26 января в здании Кнессета.

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн провел рабочую встречу со своими коллегами Николаос Вуцис (Греция) и спикером кипрского парламента Димитрис Силлурис.

В ходе встречи стороны обсудили пути борьбы с антисемитизмом и преступлениями, совершенными на почве ненависти. Также спикеры обсудили и возможные способы помощи молодым владельцам предприятий.

"Мы начали успешное развитие традиции сотрудничества между тремя союзниками в разных сферах. Специальная комиссия будет работать в областях инноваций, водоснабжения, сельского хозяйства, туризма и безработицы. Мы увидим, что межпарламентские комитеты работают вместе над продвижением образования и науки", - заявил Эдельштейн.
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