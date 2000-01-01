27.01 15:51 MIGnews.com

Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве

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Спикеры парламентов Израиля, Греции и Кипра подписали меморандум о сотрудничестве и укреплении отношений между тремя странами. Соглашение было подписано в четверг, 26 января в здании Кнессета.Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн провел рабочую встречу со своими коллегами Николаос Вуцис (Греция) и спикером кипрского парламента Димитрис Силлурис.В ходе встречи стороны обсудили пути борьбы с антисемитизмом и преступлениями, совершенными на почве ненависти. Также спикеры обсудили и возможные способы помощи молодым владельцам предприятий."Мы начали успешное развитие традиции сотрудничества между тремя союзниками в разных сферах. Специальная комиссия будет работать в областях инноваций, водоснабжения, сельского хозяйства, туризма и безработицы. Мы увидим, что межпарламентские комитеты работают вместе над продвижением образования и науки", - заявил Эдельштейн.