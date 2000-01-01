Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍

Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел. Об этом сообщается на сайте президента ФРГ.
Полномочия Штайнмайера были переданы председателю Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.
Церемония проходила в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю.
Гаук отметил, что имя Штайнмайера будет закреплено в немецкой внешней политике – он продемонстрировал свои дипломатические навыки в переговорах с Ираном и в посредничестве между противоборствующими сторонами на Украине. Гаук поблагодарил Штайнмайера от имени страны и пожелал успехов.