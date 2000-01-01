Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 27.01 15:56   MIGnews.com

Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍

Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел. Об этом сообщается на сайте президента ФРГ.

Полномочия Штайнмайера были переданы председателю Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.

Церемония проходила в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю.

Гаук отметил, что имя Штайнмайера будет закреплено в немецкой внешней политике – он продемонстрировал свои дипломатические навыки в переговорах с Ираном и в посредничестве между противоборствующими сторонами на Украине. Гаук поблагодарил Штайнмайера от имени страны и пожелал успехов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве
15:17
Гены соседей могут влиять на привычки и здоровье человека
14:49
Трамп назвал Мадонну отвратительной
14:33
С бородой и в триконах: фото Эхуда Барака взорвало интернет
14:30
Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций
14:16
Новый глава МИД Германии встретится с администрацией Трампа
13:50
Назначение Рика Перри - шанс для энергетики Израиля
13:33
Немецкий издатель извинился за антисемитскую иллюстрацию
13:19
В Турции втайне от Москвы судят за терроризм семерых россиян
13:03
Трамп: рано говорить о переносе посольства в Иерусалим
12:53
РФ надеется на длительное сотрудничество с Турцией и Ираном
12:28
Турция вновь потребовала экстрадиции 8 солдат из Греции
12:14
Лавров: что такое российский проект конституции Сирии
11:33
Тереза Мэй: Мы должны защищать друзей - таких, как Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus