27.01 15:56 MIGnews.com

Штайнмайер сложил полномочия главы МИД Германии‍

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Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел. Об этом сообщается на сайте президента ФРГ.Полномочия Штайнмайера были переданы председателю Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.Церемония проходила в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю.Гаук отметил, что имя Штайнмайера будет закреплено в немецкой внешней политике – он продемонстрировал свои дипломатические навыки в переговорах с Ираном и в посредничестве между противоборствующими сторонами на Украине. Гаук поблагодарил Штайнмайера от имени страны и пожелал успехов.