27.01 14:16 MIGnews.com

Новый глава МИД Германии встретится с администрацией Трампа

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Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль проведет переговоры с администрацией президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах на следующей неделе, как сообщает газета Handelsblatt в пятницу, 27 января, после "холодного" старта в отношениях между Берлином и новым лидером США.Предшественник Трампа, Барак Обама, поддерживал тесные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель. Когда Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре, Меркель демонстративно предложила тесно сотрудничать с ним на основе ценностей демократии, свободы и уважения к закону.Габриэль, социал-демократ и частый критик Трампа, встретится с вице-президентом Майка Пенсом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, как сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.Габриэль оставил свою работу в качестве министра экономики и заменил Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве министра иностранных дел на церемонии в пятницу.Источник сообщил Reuters, что Меркель, вероятно, говорила с Трампом в субботу, и разговор, вероятно, был сосредоточен на России. Остается неясным, обсуждали ли политики возможное снятие санкций США, которые были наложены на Россию в результате ее вмешательства в Украину.Габриэль и его социал-демократы исторически предпочитают диалог с Москвой и были более открыты к идее постепенного сокращения санкций, чем Меркель и ее демократы-консерваторы.Габриэль начнет свою работу с короткой поездки во Францию в субботу, 28 января, сообщили чиновники.Пресс-секретарь правительства отказался подтвердить, что канцлер Ангела Меркель говорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом.