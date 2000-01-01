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Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций 27.01 14:30   MIGnews.com

Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций

Информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа, похоже, собираются отменить антироссийские санкции, появилась в сообщениях западных журналистов и экспертов.

Об этом, в частности, пишет журналист издания Politico Сьюзен Глассер. По ее словам, "несколько источников сообщают, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке".

При этом Глассер задается вопросом: "Будет ли это утверждено до назначения Тиллерсона госсекретарем?"

Однако из сообщений Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер, или же только об ослаблении санкционного режима, отмечает "Интерфакс".

О том, что Трамп уже вскоре может отменить антироссийские санкции, в своем "Твиттере" написал также и научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

Кроме того, он также написал, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном (о вероятности проведения которых в ближайшие выходные ранее сообщали СМИ) намечены на 28 января.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения журналистам, сообщил, что в Кремле ничего не знают о намерении Трампа снять санкции с России. Он назвал информацию "обезличенной" и усомнился в том, "насколько она соответствует действительности".

При этом Песков подтвердил ТАСС, что 28 января состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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