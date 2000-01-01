27.01 14:30 MIGnews.com

Эксперты: Трамп близок к отмене антироссийских санкций

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Информация о том, что в администрации президента США Дональда Трампа, похоже, собираются отменить антироссийские санкции, появилась в сообщениях западных журналистов и экспертов.Об этом, в частности, пишет журналист издания Politico Сьюзен Глассер. По ее словам, "несколько источников сообщают, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке".При этом Глассер задается вопросом: "Будет ли это утверждено до назначения Тиллерсона госсекретарем?"Однако из сообщений Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер, или же только об ослаблении санкционного режима, отмечает "Интерфакс".О том, что Трамп уже вскоре может отменить антироссийские санкции, в своем "Твиттере" написал также и научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.Кроме того, он также написал, что переговоры между Москвой, Берлином и Вашингтоном (о вероятности проведения которых в ближайшие выходные ранее сообщали СМИ) намечены на 28 января.Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения журналистам, сообщил, что в Кремле ничего не знают о намерении Трампа снять санкции с России. Он назвал информацию "обезличенной" и усомнился в том, "насколько она соответствует действительности".При этом Песков подтвердил ТАСС, что 28 января состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.