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27.01 13:03   MIGnews.com

Трамп: рано говорить о переносе посольства в Иерусалим

Президенту США Дональду Трампу, в ходе интервью каналу Fox News задали вопрос об отношениях с Израилем и о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Трамп ответил: “Предыдущая администрация плохо относилась к Израилю, но отношения были исправлены немедленно после того, как я вступил в должность”.

На вопрос о переносе посольства Трамп ответил: “Я не хочу об этом говорить, еще очень рано”. Такой же ответ последовал на вопрос о переводе 221 миллиона долларов на счета администрации палестинской автономии.
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