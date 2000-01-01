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27.01 13:33   MIGnews.com

Немецкий издатель извинился за антисемитскую иллюстрацию

Издатель школьного учебника в немецкой столице извинился за использование антисемитской иллюстрации в тексте о кризисе евро, и сказал, что направит в школы страницу на замену.

Берлинское издание Klett-Verlag также сообщило о приостановке всех дальнейших поставок книги, назвав ошибку "серьезной".

Измененная страница может быть помещена в книгу, и тогда книгу не придется убирать с книжных полок немецких школ.

Klett-Verlag сообщило блоггеру Vice Филиппу Фрон, что "досадная ошибка" будет исправлена в следующем издании, которое не выйдет в течение нескольких лет.
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