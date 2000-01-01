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flickr 27.01 13:50   MIGnews.com

Назначение Рика Перри - шанс для энергетики Израиля

Если бывший губернатор Техаса Рик Перри станет министром энергетики, американо-израильские отношения в секторе получат шанс стать сильнее, чем когда-либо, как сообщили представители заинтересованных отраслей The Jerusalem Post.

"Рик Перри - друг Израиля", - сказал Цви Рим, председатель израильско-американской Торговой палаты энергетической комиссии.

"То, что мы узнали, это то, что эта администрация будет по-новому смотреть на все вопросы в области энергетики в США, где ведущий концерн готов позволить энергетическим компаниям занять свое естественное положение лидера в мире", - отметил он.

Рим говорил в кулуарах мероприятия Торгово-промышленной палаты в Тель-Авиве, в ходе которого руководители 34 израильских энергетических компаний встретились, чтобы обсудить энергетическое будущее страны, наряду с Шаулем Меридором, генеральным директором Министерства Национальной инфраструктуры, энергетики и водного хозяйства.

Поскольку Израиль стремится развивать свой собственный энергетический сектор, а также сектор природного газа в частности, Торговая палата стремится продвигать соответствующие совместные работы между американскими и израильскими компаниями партнерами. Если Перри станет министром энергетики США, это соотношение, скорее всего, только возрастет.

Назначение Перри было особенно спорным из-за его призыву к ликвидации Департамента энергетики в 2011 году, а также его предыдущего отрицания изменения климата. Тем не менее, во время слушания по утверждению его на прошлой неделе, Перри выразил сожаление по поводу его заявлений о департаменте, а также признал существование изменения климата.

Администрация президента Дональда Трампа, как ожидается, станет оказывать положительное влияние как на энергетические, так и деловые партнерские отношения между двумя странами.
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