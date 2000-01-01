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flickr 27.01 14:49   MIGnews.com

Трамп назвал Мадонну отвратительной

Президент США Дональд Трамп назвал певицу Мадонну "отвратительной" после ее выступления на "марше женщин" в Вашингтоне в день его инаугурации, пишет The Telegraph.

45-й президент США отметил, что Мадонна "отвратительна" и "серьезно навредила сама себе", призвав взорвать Белый дом. Трамп считает, что Мадонна подпортила собственную репутацию самой идеей маршей, как и некоторые другие персонажи. Он считает позором высказывания поп-исполнительницы.

Напомним, выступая с речью на марше протеста в столице США, Мадонна позволила себе нецензурно выругаться в адрес избранного президента страны, назвала момент инаугурации ужасающим и призналась, что думала о том, чтобы взорвать Белый дом.

Ее слова вызвали резкую критику даже со стороны противников Трампа, и певице пришлось объяснять, что "она против насилия, а ее слова были метафорой".
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