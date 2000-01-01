27.01 14:49 MIGnews.com

Трамп назвал Мадонну отвратительной

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Президент США Дональд Трамп назвал певицу Мадонну "отвратительной" после ее выступления на "марше женщин" в Вашингтоне в день его инаугурации, пишет The Telegraph.45-й президент США отметил, что Мадонна "отвратительна" и "серьезно навредила сама себе", призвав взорвать Белый дом. Трамп считает, что Мадонна подпортила собственную репутацию самой идеей маршей, как и некоторые другие персонажи. Он считает позором высказывания поп-исполнительницы.Напомним, выступая с речью на марше протеста в столице США, Мадонна позволила себе нецензурно выругаться в адрес избранного президента страны, назвала момент инаугурации ужасающим и призналась, что думала о том, чтобы взорвать Белый дом.Ее слова вызвали резкую критику даже со стороны противников Трампа, и певице пришлось объяснять, что "она против насилия, а ее слова были метафорой".