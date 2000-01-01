27.01 12:28 MIGnews.com

Турция вновь потребовала экстрадиции 8 солдат из Греции

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Министерство юстиции Турции направило второй запрос об экстрадиции в Грецию 8 солдат в связи с неудачной попыткой государственного переворота в прошлом году, как сообщает CNN Turk в пятницу, 27 января, на следующий день после того, как Греция вынесла решение против их выдачи на родину.Верховный суд Греции вынес решение против экстрадиции всех 8 турецких солдат, которые бежали в Грецию в июле после неудачной попытки государственного переворота в Турции, как сообщил представитель суда в четверг, 26 января.Вертолет с 8 солдатами приземлился на севере Греции 16 июля, где они попросили политического убежища, сказав, что они опасаются за свою жизнь в Турции, которая потребовала их экстрадиции, и объявила их предателями. Все 8 солдат отрицают свою причастность к попытке свергнуть президента Тайипа Эрдогана.