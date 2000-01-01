27.01 12:53 MIGnews.com

РФ надеется на длительное сотрудничество с Турцией и Ираном

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Россия надеется, что ее сотрудничество с Турцией и Ираном в вопросе о Сирии будет долгосрочным, как сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в пятницу, 27 января.Россия, Турция и Иран поддержали шаткое перемирие между противоборствующими сторонами Сирии на этой неделе, и решили следить за его соблюдением.Отметим, что на встрече с оппозицией Сирии глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вокруг проекта конституции Сирии ходит много кривотолков. По словам министра, "в проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и правительство и представители оппозиции в течение последних нескольких лет".Напомним, что Британская обсерватория по правам человека в Сирии заявила, что ожесточенная атака боевиков ISIS отрезала маршрут поставок, который связывает Алеппо с остальной частью контролируемой правительством Сирии в четверг, 26 января, однако сирийский военный источник отрицает это.