27.01 11:33 MIGnews.com

Тереза Мэй: Мы должны встать на защиту друзей, как Израиль

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания и Соединенные Штаты должны встать на защиту друзей, таких, как Израиль.Выступая перед лидерами Республиканской партии в Филадельфии накануне ее встречи в пятницу с президентом Дональдом Трампом, Тереза Мэй заявила, что Великобритания и Америка должны "встать на защиту наших интересов", но не может вернуться к "провалившейся" интервенционистской политике, как сообщает BBC."Это в наших интересах крепко стоять вместе, чтобы защитить наши ценности, наши интересы и те самые идеи, в которые мы верим", - сказала она."Это не может означать возвращение к неудавшейся политике прошлого. Дни Британии и Америки, когда мы вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир в нашем собственном изображении, закончились", - подчеркнула Тереза Мэй."Но мы не можем позволить себе стоять в стороне, когда угроза реальна, и когда в наших собственных интересах вмешаться. Мы должны быть сильными, умными и трезвыми. И мы должны продемонстрировать решимость, необходимую для того, чтобы встать на защиту наших интересов", - отметила она."И касается ли это безопасности Израиля на Ближнем Востоке или Эстонии в странах Балтии, мы всегда должны встать на защиту наших друзей и союзников в демократических странах, также оказавшихся в сложных районах", - добавила Мэй под аплодисменты аудитории.Белый дом объявил в субботу вечером, через 24 часа после того, как Трамп был приведен к присяге, что Тереза Мэй встретится с Трампом в Вашингтоне, округ Колумбия, в пятницу, 27 января.Мэй, как и Трамп, считается сторонником Израиля, несмотря на то, Великобритания недавно проголосовала за резолюцию ООН 2334, которая осудила присутствие Израиля в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме.