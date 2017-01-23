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Израиль. Бедуинская пороховая бочка 27.01 10:40   MIGnews.com

Израиль. Бедуинская пороховая бочка

Известный израильский историк и специалист по арабским странам профессор Эяль Циссер опубликовал статью в газете Исраэль Ха-Йом, посвященную бедуинской проблеме в Израиле.

Недавнюю вспышку насилия и конфликт в Умм эль-Хиран следует рассматривать в более широком контексте проблемы интеграции бедуинского населения в современное общество. Со своей стороны, государство также сталкивается с трудностями при попытках навязать свои законы бедуинам. Выведенное из себя, государство снова и снова отступает перед лицом бедуинского беззакония и насилия, корнями уходящих в традиции мятежа и неподчинения любым источникам суверенитета, пытающимся распространить свою легитимность на пустыни, в которых живут бедуины.

Израиль, в этом смысле, не единственное государство, сталкивающееся с подобного рода проблемами. Египет, например, не может справиться со своим бедуинским населением на Синае. В Иордании бедуины, бывшие когда краеугольным камнем поддержки власти дома Хашимитов превратились в источник беспорядка и анархии. Даже Саудовская Аравия не избавлена от этих проблем.

На момент основания Государства Израиль в Негеве жили 10 тысяч бедуинов. Сегодня их количество превышает четверть миллиона. Темпы прироста бедуинского населения - самые высокие в мире, оно удваивается каждые 15 лет. Беспрецедентный естественный прирост объясняется несколькими факторами , в первую очередь, полигамией. По иронии истории полигамия - не древняя традиция, но современный феномен, начавший быстро распространяться с процессом урбанизации бедуинов. На настоящий момент до 50% бедуинских семей живут в полигамных браках. Полигамия не только создает серьезные демографический перекос, но разъедает саму ткань бедуинского общества изнутри, неся с собой бесчисленные и неразрешимые социальные, экономические и этические проблемы. Подробно об этом можно прочитать в материале "Израиль. Зараза бедуинской полигамии".

Мужчины женятся на нескольких женщинах от которых у них десятки детей (например у убийцы полицейского Эреза Леви Якуба эль-Кийяна, “нормативного учителя” - 25 детей). Социальная политика израильских правительств лишь способствовала развитию этого феномена, поскольку увеличение количества детей - и детских пособий стало основным источником доходов для отца. Полигамия формально запрещена в Израиле, она карается пятью годами лишения свободы - но никто не применяет этот закон в отношении бедуинов.

Другая причина затруднения государства превращении бедуинов в оседлое и законопослушное население, которому можно предоставлять образовательные, социальные и медицинские услуги и интегрировать в рынок труда - бедуинское стремление сохранить племенную идентичность и нежелание смириться с властью государственных институтов, в первую очередь - полиции и судебной системы. Чтобы выйти из этого замкнутого круга государство должно инвестировать значительные ресурсы - но также демонстрировать добрую волю и терпение.

Существующие отношения между Государством Израиль и бедуинами все еще намного лучше, чем отношения бедуинских племен с государственными структурами в соседних странах. Демонстрацией того, насколько они могут быть плохи, являются отношения между правительством Каира и бедуинами Синая. Только поддержка бедуинскими племенами Исламского Государства позволяет тому несколько лет вести войну против египетской армии - войну, конца которой пока не видно. Подобного рода угрожающая ситуация начинает складываться в Иордании, где бедуины стоят за усилением исламистских группировок, угрожающих стабильности королевства.

Из-за приверженности традиционному образу жизни, отвращения к прогрессу, из-за напряженности в отношениях между бедуинским населением и государством, пространства пустынь Ближнего Востока превратились в рассадник радикальных исламистских групп - и Израиль, в этом отношении не является исключением.

Некоторые арабские депутаты Кнессета попытались использовать события в Умм эль-Хиран для продвижения своей политической агенды. Но речь идет о социальной, экономической, государственной проблеме, а не о “борьбе за национальное освобождение”. Тем не менее, с подобного рода поджигательством следует покончить до того, как вспыхнет пожар - и пламя, охватившее несколько соседних с Израилем государств - лучшее тому доказательство.
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