27.01 13:19 MIGnews.com

В Турции втайне от Москвы судят за терроризм семерых россиян

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Очередной процесс по делу о терроризме в Турции проходит с участием россиян. Из девяти человек, оказавшихся на скамье подсудимых по подозрениям в причастности к подготовке терактов и принадлежности к группировке "Исламское государство" (ИГ), семеро — граждане России, пишут турецкие СМИ.По информации газеты Hurriyet, обвиняемые наметили теракты на июнь 2016 года, но их загодя арестовали, узнав о замысле, правоохранители. В прокуратуре заявили, что атаки планировалось совершить с помощью моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки. Организаторы терактов успели переправить взрывчатые вещества из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией в Стамбул.Издание приводит имена фигурантов процесса: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ (последняя — родственница убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова. —Ред.). Всем им грозит до 15 лет заключения.МИД РФ о суде предупрежден не был. "Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно наши дипломаты не участвуют в этом процессе", — сообщил ТАСС генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев.