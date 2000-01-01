27.01 12:14 MIGnews.com

Лавров: что такое российский проект конституции Сирии

Поделиться

Комментарии

На встрече с оппозицией Сирии глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вокруг проекта конституции Сирии ходит много кривотолков, передает телеканал "Россия 24".По словам министра, "в проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и правительство и представители оппозиции в течение последних нескольких лет".Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул также, что встреча в Астане помогла организовать трехсторонний механизм наблюдения за режимом прекращения огня в Сирии. Россия, Турция и Иран будут расследовать случаи его нарушения.На встрече с представителями различных групп сирийской оппозиции в Москве в пятницу Сергей Лавров заявил, что в Астане был сделан важный вывод о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.Как сообщалось, сначала "Эр-Риядская группа" сирийской оппозиции согласились приехать в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако позже отказались контактировать в составе других групп.Как заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, Межсирийские переговоры в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца.