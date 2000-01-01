27.01 11:20 MIGnews.com

СМИ: Чиновники Госдепа ушли в отставку по требованию Трампа

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Руководители нескольких подразделений Госдепартамента США подали в отставку по просьбе администрации президента США Дональда Трампа, а не в связи с противоречиями в политических взглядах с новым главой государства, передает CNN со ссылкой на источник.Как сообщает телеканал, Белый дом уведомил сотрудников американского внешнеполитического ведомства, что более не нуждается в их услугах. "Эти люди преданы госсекретарю, президенту и Госдепартаменту. Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются и не бегут из отвращения. Это Белый дом проводит "чистку", — прокомментировал источник.Отмечается, что Белый дом принял отставку американских дипломатов высшего ранга незамедлительно.Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что все высшие руководители госдепартамента США покинули свои посты.