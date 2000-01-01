27.01 10:31 MIGnews.com

Глава минобороны США заверил в приверженности политике НАТО

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Министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул приверженность Соединенных Штатов политике НАТО в телефонном разговоре с министром обороны Германии в четверг, 26 января, как говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в пятницу, 27 января.Маттис заверил министра обороны Германии Урсула фон дер Лайена в "твердой приверженности Соединенных Штатов политике НАТО", - говорится в заявлении Пентагона.Также Пентагон сообщил, что Маттис обсудил важность НАТО в отдельном разговоре с министром обороны Франции Жаном-Ив Ле Дрианом. В разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, Маттис подчеркнул свою "непоколебимую приверженность безопасности Израиля.