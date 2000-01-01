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В `Ликуде` начались праймериз: 116 000 избирателей | Фото:26.12 09:25   MIGnews.com

В "Ликуде" начались праймериз: 116 000 избирателей

Партия "Ликуд" проведет первичные выборы для руководства партии сегодня, в четверг, 26 декабря. В праймериз будут участвовать премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат парламента Гидеон Саар.

В 9:00 утра по всей стране будет открыто 106 избирательных участков, на которых 116 048 избирателей, имеющих право голоса, смогут сделать свой выбор. Голосование закончится в 11:00 вечера.

Все члены Ликуда могут посетить веб-сайт партии, чтобы узнать, где они могут проголосовать.

Окончательные результаты будут опубликованы рано утром в пятницу. Избирательная комиссия будет контролировать весь процесс голосования и подсчета голосов.

Генеральный директор Цури Сисо сказал: ""Ликуд" является крупнейшим демократическим движением в Израиле. Это требует от нас проведения выборов с полной прозрачностью и чистотой выборов на благо всех членов Ликуда. Я призываю всех членов Ликуда прийти голосовать и оказывать влияние."

Нетаниягу в среду вечером присутствовал на конференции сторонников партии в Ашкелоне, в преддверии праймериз. Во время конференции из Газы была выпущена ракета и прозвучали сирены.

"Человек, который стрелял в нас в прошлый раз, больше не с нами", - сказал впоследствии Нетаниягу, ссылаясь на высокопоставленного лидера "Исламского джихада" Баха Абу Аль-Ата, которого Израиль уничтожил в ноябре.

"Тот, кто стрелял сейчас, должен начать упаковывать свои вещи", - добавил он.

Саар проголосует в 9:30 утра на избирательном участке в Тель-Авиве, а затем посетит избирательные участки по всей стране. Его жена, Геула Эвен-Саар, будет сопровождать его.


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