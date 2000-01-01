26.12 09:13 MIGnews.com

Лапид: поздравляю Лицмана - "победителя" выборов в Ликуде

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Лидер партии Кахоль Лаван Яир Лапид опубликовал очередной “юмористический пост” в твиттере. Лапид пишет: “Поздравляю Яакова Лицмана с победой на праймериз Ликуда”.Ранее Лапид обратился к избирателям Ликуда на конференции газеты Маарив. Он сообщил: “Раз в 20 лет вам позволено положить другой избирательный бюллетень. . Нет никакого другого способа вытащить государство из грязи. Мы не вернемся ук Осло, второго размежевания не будет, мы не прекратим воевать с иранцами. Единственная разница которая будет- появится правительство, которое будет работать для вас”.