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Лапид: поздравляю Лицмана - `победителя` выборов в Ликуде 26.12 09:13   MIGnews.com

Лапид: поздравляю Лицмана - "победителя" выборов в Ликуде

Лидер партии Кахоль Лаван Яир Лапид опубликовал очередной “юмористический пост” в твиттере. Лапид пишет: “Поздравляю Яакова Лицмана с победой на праймериз Ликуда”.

Ранее Лапид обратился к избирателям Ликуда на конференции газеты Маарив. Он сообщил: “Раз в 20 лет вам позволено положить другой избирательный бюллетень. . Нет никакого другого способа вытащить государство из грязи. Мы не вернемся ук Осло, второго размежевания не будет, мы не прекратим воевать с иранцами. Единственная разница которая будет- появится правительство, которое будет работать для вас”.


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