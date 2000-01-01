26.12 07:36 MIGnews.com

Израиль: Число просителей убежища из России выросло в 10 раз

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Управление народонаселения и иммиграции Израиля сообщает о резком росте количества граждан Российской Федерации, запрашивающих убежище на территории Израиля.В 2016 году было подано 395 таких прошений, в этом году - более 4000. Между 2009 и 2012 в Израиле не была получена ни одна просьба о предоставлении убежища от россиян.В ответ на описанный феномен управление народонаселения около двух месяцев назад ввело “процесс ускоренного отказа” в предоставлении убежища гражданам России.В рамках “процесса” в текущем году 5700 туристам из России было отказано во въезде в Израиль - из опасения, что они могут обратиться с подобным прошением к властям.В прошлом году на границе “развернули” 4335 граждан России.Профессор Шломо Мор Йосеф, директор управления народонаселения сообщил: “Отказ во въезде - наш ответ. Это большое количество отказов создает дискомфорт у обеих сторон”. Профессор добавил: “Наши отказы оправданы в 90% случаев и необоснованны в 10% случаев. Мы - несовершенны”.Напомним, что российские власти также изобрели “ответ” на указанные меры управления народонаселения. на прошлой неделе десятки израильтян были задержаны немедленно после прилета в аэропорту Домодедово, после того, как Россия заявила протест в связи с отношением к ее гражданам иммиграционных властей в аэропорту Бен-Гурион. Профессор Мор Йосеф рассказал, что русские, которым было отказано во въезде в Израиль обратились к правительству России ”из-за того что разозлились”.Утром 18 декабря после приземления рейса El Al были задержаны 46 человек, в том числе, маленькие дети.Допросы задержанных продолжались несколько часов. Задержанных по нескольку раз допрашивал один и тот же следователь, по 4-5 раз повторяя одни и те же вопросы.Израильтянам задавали вопросы: “Что вы намерены делать в Россию?” и “С кем вы встречаетесь в России ?” У некоторых из израильтян, в том числе у родившихся в России, взяли отпечатки пальцев. У израильтян также потребовали предоставить номера их мобильных телефонов.Предполагается, что речь идет о российской “мести” за задержание граждан России по приезду в Израиль иммиграционными властями.Посольство Российской Федерации в Тель-Авиве прокомментировало задержание 46 израильтян в аэропорту Домодедово.В заявлении посольства говорится: “По данным посольства, на 1 декабря 2019 года 5 771 одному российскому туристу было отказано во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российским туристам не позволили въехать в страну, и в ноябре 2019 - 569 российским туристам. Каждый день около 20 российских туристов, прибывающих в составе организованных туристических групп и с деньгами задерживаются и отправляются обратно в Россию. Российская сторона не комментирует решения соответствующих израильских властей”.