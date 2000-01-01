Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам ХАМАСа Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в ответ на ракетный обстрел Ашкелона вечером 25 декабря самолеты и вертолеты израильской армии атаковали несколько военных объектов ХАМАСа на территории Газы.
В "Ликуде" начались праймериз: 116 000 избирателей Партия "Ликуд" провела первичные выборы для руководства партии сегодня. В праймериз участвовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат парламента Гидеон Саар. За час до завершения явка составила 46%.
"Световой Клинок" - оружие против поджигателей Газы Полиция разработала систему защиты на основе лазера. Технология похожа по существу на систему ПРО "Железный купол" и предназначенную для того, чтобы воспрепятствовать зажигательным воздушным шарам и беспилотникам, выпущенным из Газы в направлении Израиля.
Нетаниягу и Путин обсудили судьбу Наамы Иссахар Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили судьбу Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 тюремного заключения в РФ.