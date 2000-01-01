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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:27.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам ХАМАСа Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в ответ на ракетный обстрел Ашкелона вечером 25 декабря самолеты и вертолеты израильской армии атаковали несколько военных объектов ХАМАСа на территории Газы.

В "Ликуде" начались праймериз: 116 000 избирателей Партия "Ликуд" провела первичные выборы для руководства партии сегодня. В праймериз участвовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат парламента Гидеон Саар. За час до завершения явка составила 46%.

"Световой Клинок" - оружие против поджигателей Газы Полиция разработала систему защиты на основе лазера. Технология похожа по существу на систему ПРО "Железный купол" и предназначенную для того, чтобы воспрепятствовать зажигательным воздушным шарам и беспилотникам, выпущенным из Газы в направлении Израиля.

Нетаниягу и Путин обсудили судьбу Наамы Иссахар Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили судьбу Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 тюремного заключения в РФ.

"В Газе рано или поздно начнется операция" Министр Офир Акунис прокомментировал обстрел Израиля из Газы в направлении Ашкелона, и то, что там находился премьер-министр Биньямин Нетаниягу.


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