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Мать Иссахар обратилась к Нетаниягу с просьбой | Фото:26.12 19:13   MIGnews.com

Мать Иссахар обратилась к Нетаниягу с просьбой

Мать арестованной в России Наамы Иссахар Яффе поблагодарила премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что тот поднял вопрос об освобождении ее дочери во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание "Аруц Шева".

"Я прошу вас, господин премьер-министр, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы убедить вашего друга президента Путина позволить Нааме зажечь ханукальную свечу в качестве свободной женщины в Государстве Израиль вместе с гражданами Израиля", – сказала она.

По словам женщины, Нааме пришлось зажигать свечу и есть суфганию в тюрьме в присутствии раввина. Яффе Иссахар также добавила, что перевод ее дочери в другую, более отдаленную тюрьму в России, затруднит ее посещение.


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