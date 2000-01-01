Мать Иссахар обратилась к Нетаниягу с просьбой

Мать арестованной в России Наамы Иссахар Яффе поблагодарила премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что тот поднял вопрос об освобождении ее дочери во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Я прошу вас, господин премьер-министр, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы убедить вашего друга президента Путина позволить Нааме зажечь ханукальную свечу в качестве свободной женщины в Государстве Израиль вместе с гражданами Израиля", – сказала она.
По словам женщины, Нааме пришлось зажигать свечу и есть суфганию в тюрьме в присутствии раввина. Яффе Иссахар также добавила, что перевод ее дочери в другую, более отдаленную тюрьму в России, затруднит ее посещение.