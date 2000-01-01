Нетаниягу и Путин обсудили судьбу Наамы Иссахар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили судьбу Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 тюремного заключения в РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Нетаниягу повторил свою просьбу к Путину об освобождении Наамы. О том, что именно ответил по этому поводу российский лидер, пока не уточняется.
Путин поздравил Нетаниягу с Ханукой, а израильский премьер поздравил собеседника с наступающим Новым годом.
Также стороны обсудили присутствие Ирана в Сирии и другие региональные вопросы. Предыдущие переговоры Нетаниягу и Путина состоялись 6 декабря, когда стороны обсудили взаимодействие на сирийском направлении".
Напомним, что Наама Иссахар была приговорена около двух месяцев назад к 7,5 годам тюремного заключения. Девушку задержали в Москве 10 граммами гашиша в багаже.
Ее семья возлагала большие надежды на апелляцию. 17 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал семье сделать все, чтобы вернуть Нааму домой. 19 декабря состоялись очередные слушания в суде, где приговор израильтянке оставили в силе.