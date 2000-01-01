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Нетаниягу и Путин поговорили о судьбе Наамы Иссахар | Фото:26.12 18:20   MIGnews.com

Нетаниягу и Путин обсудили судьбу Наамы Иссахар

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили судьбу Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 тюремного заключения в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Нетаниягу повторил свою просьбу к Путину об освобождении Наамы. О том, что именно ответил по этому поводу российский лидер, пока не уточняется.

Путин поздравил Нетаниягу с Ханукой, а израильский премьер поздравил собеседника с наступающим Новым годом.

Также стороны обсудили присутствие Ирана в Сирии и другие региональные вопросы. Предыдущие переговоры Нетаниягу и Путина состоялись 6 декабря, когда стороны обсудили взаимодействие на сирийском направлении".

Напомним, что Наама Иссахар была приговорена около двух месяцев назад к 7,5 годам тюремного заключения. Девушку задержали в Москве 10 граммами гашиша в багаже.

Ее семья возлагала большие надежды на апелляцию. 17 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал семье сделать все, чтобы вернуть Нааму домой. 19 декабря состоялись очередные слушания в суде, где приговор израильтянке оставили в силе.

Позже Наама заявила, что не собирается сдаваться, несмотря на то, что не верит в российскую систему правосудия.


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