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Какую пенсию будет получать Шай Ницан 26.12 12:31   MIGnews.com

Какую пенсию будет получать Шай Ницан

Издание The Marker опубликовало материал о том, на какую бюджетную пенсию может рассчитывать бывший генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.

Уровень пенсии Ницана будет определяться его последней зарплатой.

60-летний Ницан закончил 31-летнюю службу в офисе государственной прокуратуры.

По данным министерства финансов, зарплата брутто Ницана составлял 80 тысяч шекелей в месяц.  Это означает, что после выхода на пенсию Ницан будет получать пенсию в 50 тысяч шекелей.


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