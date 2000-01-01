26.12 12:31 MIGnews.com

Какую пенсию будет получать Шай Ницан

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Издание The Marker опубликовало материал о том, на какую бюджетную пенсию может рассчитывать бывший генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.Уровень пенсии Ницана будет определяться его последней зарплатой.60-летний Ницан закончил 31-летнюю службу в офисе государственной прокуратуры.По данным министерства финансов, зарплата брутто Ницана составлял 80 тысяч шекелей в месяц. Это означает, что после выхода на пенсию Ницан будет получать пенсию в 50 тысяч шекелей.